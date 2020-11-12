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Narkotik’ten ‘Pençe’operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik’ten ‘Pençe’operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

‘Pençe’ operasyonu adı altında dün akşam eş zamanlı Gemikonağı ve Girne’de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 750 gram Hintkeneviri ele geçirildi.

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Polis, ‘Pençe’ operasyonu adı altında dün akşam eş zamanlı Gemikonağı ve Girne’de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 750 gram Hintkeneviri ele geçirildi. Yapılan soruşturmada 7 kişi tutuklandı. Zanlıların bugün saat 14.00’de Girne Kaza Mahkemesine çıkarılmaları bekleniyor.

 

 

 

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