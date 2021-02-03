Parti başkanları Başbakanlık'ta

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “Kriz Masası” ile krizin ve salgın sürecinin birlikte yönetilmesi önerisi ile Meclis’te temsil edilen tüm siyasi parti başkanları bugün bir araya geldi.

Toplantı Başbakanlık'ta yapılıyor.

Hatırlanacağı üzere dün yapılması planlanan toplantı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temaslarda bulunacağı ve yoğun program nedeniyle Başbakan Ersan Saner tarafından ertelenmişti.

Saat 10.15 de başlayan görüşmeye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Genel Başkanı ,Başbakan yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal yer alıyor. Görüşmeye Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tıp Uzmanı Prof.Dr Nedime Serakıncı da katılıyor .

Arıklı: “Önceliğimiz ‘Acil Önlemler Paketi’”

Arıklı’dan ‘Kriz Masası’ gündemli toplantı öncesinde YENİDÜZEN’e özel açıklama:

“Önceliğimiz ‘Acil Önlemler Paketi’, arkasından hemen diğer paketler gelecek. Bu pakette çalışamayan, işini kaybeden veya kapalı kesimlere merhem olabilecek çalışmalar var”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin yaptığı ekonomik paket çalışmasında ‘Acil Önlemler Paketi’ adı altında öncelikle işini kaybeden veya kapalı kesimlere merhem olabilecek çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Erhan Arıklı, ‘Kriz Masası’ gündemli toplantı öncesinde YENİDÜZEN’e özel açıklamalarda bulundu.

Toplantının genel çerçevesiyle ilgili bilgi aktaran Arıklı, öncelikli olarak ‘Acil Önlemler Paketi’ oluşturulduğunu dile getirdi.

Arıklı, bu ‘Acil Önlemler Paketi’ndeki en öncelikli kalemin ise çalışamayan, işini kaybeden veya kapalı kesimlere merhem olabilecek çalışmanın olduğunu kaydetti.

Arıklı özetle; “Bu çalıştıklarımıza acil önlemler paketi diyebiliriz, arkasından hemen diğer paketler gelecek. Bu kapanmanın yarattığı ekonomik etkiyi azaltmak için hazırlanan ekonomik bir pakettir. Bunun ardından diğer paketleri de gündeme alacağız. Bu sıkıntı çok uzun zamana yayılmalı, pandemi 2021’de de devam edecek, bu bağlamda kısa, orta ve uzun vadeli önlemler almamız gerekiyor. Bu paketin ise tam adı ‘Acil Önlemler Paketi’ olacak.” dedi.