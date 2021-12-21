Mustafa Serdengeçti'yi kaybettik

Halk Sanatları Derneği’nin (HASDER) ilk başkanı ve kurucularından biri olan Mustafa Serdengeçti COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir entübe olarak Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 75 yaşındaki Serdengeçti’nin ölümü halk dansları camiasını yasa boğdu. YENİDÜZEN’e konuşan HAS-DER’in eski başkanlarından Kani Kanol, “Bu hem ülkemiz hem de Kıbrıs kültürü için çok önemli bir kayıptır, hepimizin başı sağolsun” dedi.

Kanol: “Hak ettiği değeri görmedi, Kıbrıs kültürü için çok büyük kayıp”

Serdengeçti’nin ülkede halk danslarının yaygınlaşması için çok emek verdiğini ve bu konuda başarılı da olduğunu söyleyen Kanol sözlerine şöyle devam etti: “Halk dansları ve folklor alanında bir duayendi. Hepimizin hocasıydı. Hasder’in hem kurucuları arasındaydı hem de ilk başkanlığını yaptı. Zamanında Kıbrıs halk danslarını ilk derleyen ekibin başındaydı. Kıbrıs kültürünün yayılması ve tanınması için büyük katkıları olmuştur. Hayatını bu alana adamıştı. Bu ülkede kıymeti yeterince bilinemedi. Devlet bu değerine yeterince sahip çıkamadı… Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Hem ülkemiz hem de kültürümüz açısından büyük bir kayıp, hepimiz büyük bir acı içindeyiz”.