"Kıbrıs Türk halk danslarına çok büyük emeği geçti…"

Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk halk dansları ve folkloruna büyük hizmetler veren ve geçtiğimiz gün COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Serdengeçti için taziye mesajı yayınladı. Taziye mesajında Kıbrıs Türk folklor camiasına başsağlığı dilendi…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Halk Sanatları Derneği’nin kurucularından ve şeref üyesi olan Mustafa Serdengeçti’nin “Yakın Geçmişteki Folklor Çalışmalarımıza Bakış” başlıklı makalesi HASDER’in Halkbilimi Dergisi 1. Sayısında yer almıştı. Kültür Dairesi taziye mesajında, Kıbrıs Türk halk danslarının kayıt altına alınmasında, uygulanmasında ve yaygınlaştırılmasında büyük emekleri olan Merhum Mustafa Serdengeçti’ye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve folklor camiasına da başsağlığı diledi.