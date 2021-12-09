Muhalefet eleştirdi, Meclis Başkanı oturuma ara verdi!

Muhalefetin hükümet icraatlarına ilişkin sert eleştirileri ile Meclis Genel Kurulu’nda başlayan gerginlik sözlü tartışmaya yol açtı.

Karşılıklı atışmaların yaşandığı Genel Kurul’da Tufan Erhürman konuşmasını bitirmeden Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu oturuma ara verdi.

Erhürman KIB-TEK'in UBP’li hükümetler tarafından milyonlarca TL’lik zarara uğratıldığını anlatıyor, şimdiki Başbakan ve Ekonomi Bakanı’nın da eski hükümetleri suçladığına dikkat çekiyordu.

"Atun ve Sucuoğlu eski UBP'li hükümetleri eleştiriyor, böyle bir tuhaflık dünyada görülmedi"