"Atun ve Sucuoğlu eski UBP'li hükümetleri eleştiriyor, böyle bir tuhaflık dünyada görülmedi"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Ekonomi Bakanı Sunat Atun'un geçmiş UBP’li hükümetleri hedef alan eleştirilerine dikkat çekerek iki siyasinin de son 3 yıllık UBP'li hükümetlere ilişkin sorumluluktan kaçtığına vurgu yaptı.

“Böyle bir tuhaflık dünyada görülmedi. Siz son 3 yılda olanlarla ilgili sorumluluk kabul etmeyeceksiniz ve yeni sorumluluklar mı talep edeceksiniz?” diye soran Erhürman Sucuoğlu ve Atun’un eski UBP’li hükümetleri kendi hükümetleri saymadığını kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, Sunat Atun'un KIB-TEK'teki milyonlarca TL'lik zarara ilişkin bir önceki UBP’li hükümetleri işaret eden açıklamalarına vurgu yaparak şunları ifade etti:

Sunat Atun’un dün yaptığı açıklamaları izlediği zaman toplum gibi vekiller de dehşete kapılmıştır.

Atun, son dönemdeki UBP hükûmetlerinin KIB-TEK’te alınan yanlış kararlara ve alınmayan kararlara dikkat çekerek kötü yönetimin ya da yönetmemenin kurumu getirdiği durumdan bahsetti.

Seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümetin kucağında zam topu bulacağını çok açık şekilde ifade etti Sayın Sunat Atun…

KIB-TEK’in yüz milyonlarca lira zarara uğratıldığını söyledi. Bunu kimin için söyledi? UBP’li hükümetler için söyledi!

Diğer yandan Sayın Sucuoğlu ise akaryakıt sorununa bizden önceki hükümetleri eleştirdi.

Sunat Atun da Sucuoğlu da kendisinden önceki UBP’li hükümetleri eleştiriyor.

Tarihi her defasında sıfırdan mı başlatacağız? Her yeni başbakan geldiğinde arabanın kilometresini sıfırlayacak mıyız? Böyle bir tuhaflık dünyada görülmedi. Siz son 3 yılda olanlarla ilgili sorumluluk kabul etmeyeceksiniz ve yeni sorumluluklar talep edeceksiniz?"

Sucuoğlu: Bakanlık başka partidendi / Erhürman: Krizler tüm hükümetin sorumluluğudur

Tufan Erhürman'ın eleştirilerine yerinden karşılık veren Sucuoğlu eski hükümete ilişkin “Bakanlık başka partidendi” diye cevap verdi, topu Erhan Arıklı’ya attı.

Erhürman ise şunları söyledi: “Tüm konular Bakanlar Kurulu’nda görüşülür. Akaryakıt krizi saatlerde Bakanlar Kurulu’nda bu konular konuşulur. KIB-TEK’te zarar söz konusuysa bu tüm hükümetin ve Başbakan’ın sorumluluğundadır. Şu anda sizin kabinenizde de olan bakanlar o eski hükümetlerin kabinelerinde yok muydu?"

"'Parayı en iyi ben alırım' diyorsunuz ama para gelmiyor"

Erhürman, UBP'li yönetimlerin Türkiye ile imzalanan protokollere imzayı attığını ancak vaat edilen paranın ülkeye gelmediğine dikkat çekerek bu durumu eleştirdi. Erhürman “Protokollere imzayı çakıyorsunuz, köy kahvelerine gidip 'en iyi parayı biz alırız' diyorsunuz, sonra da meclisteki konuşmalarınızda 'para gelmedi' diyorsunuz" diye konuştu.

Türk Lirası'nın değer kaybının KKTC bütçesindeki giderlerde yarattığı tahribata ilişkin geçmişten örneklere vererek durumu gündeme taşıyan Erhürman Derviş Eroğlu’nun yıllar önce Türkiye ile yaptığı istişarelerde bu konudaki temaslarından bahsetti. O yıllardaki UBP’li hükümetin döviz karşısındaki KKTC bütçesindeki açıkla ilgili temaslarda bulunmasını anlatan Erhürman şimdi CTP’nin ısrarla Türkiye ile bütçedeki dövizle ilgili açık konusunu ele almayı gündeme taşıdığını ifade etti.

"Türkiye’deki ekonomi politikasının burada karşılığı yok"

Türkiye’de uygulanan ekonomi politikasının Kuzey Kıbrıs’ta karşılığı olmadığını ifade eden Erhürman, Türkiye’nin dövizi yüksek tutup, üretimi artırmak ve ithalatı azaltan bir ekonomi politikası izlediğini anlattı. Erhürman ihracata dayalı bir ekonomisi olan Kuzey Kıbrıs’ın bu politikadan zarar gördüğünü kaydederek bunun kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.