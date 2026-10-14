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Menevşe Şengül’ün ölüm nedeni kalp damar hastalığı

Menevşe Şengül’ün ölüm nedeni kalp damar hastalığı

Polis, Çatalköy’de aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Menevşe Şengül’ün ölüm sebebinin kalp damar hastalığı olduğunu bildirdi.

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Çatalköy’de aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Menevşe Şengül’ün (K-70) ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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