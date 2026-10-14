Menevşe Şengül’ün ölüm nedeni kalp damar hastalığı

Çatalköy’de aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Menevşe Şengül’ün (K-70) ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.