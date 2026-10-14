Menevşe Şengül’ün ölüm nedeni kalp damar hastalığı
Polis, Çatalköy’de aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Menevşe Şengül’ün ölüm sebebinin kalp damar hastalığı olduğunu bildirdi.
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Çatalköy’de aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Menevşe Şengül’ün (K-70) ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu belirlendi.
Polisten verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Ani ölüm, Menevşe Şengül