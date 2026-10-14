“Hiçbir çocuğumuz ailesinin geliri yüzünden eğitimde geride kalmayacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, eğitimde fırsat eşitliğinin sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, hiçbir çocuğun ailesinin ekonomik koşulları nedeniyle nitelikli eğitimden mahrum kalmaması gerektiğini vurguladı. Devlet okullarının güçlendirilmesi, eğitim altyapısının geliştirilmesi ve özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının TDP’nin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Çeler, 6 Aralık seçimlerinde yeniden Meclis’te yer alarak eğitimden ekonomiye, üretimden sosyal adalete kadar ülkenin temel sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Genç TV’de Meltem Sonay’ın sunduğu programda, 6 Aralık’ta yapılacak seçimleri, TDP’nin Meclis hedeflerini ve ülkenin temel sorunlarına yönelik politikalarını değerlendirdi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının güçlü bir sosyal devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu belirten Çeler, devlet okullarının yeniden ailelerin güvenle tercih edebileceği, nitelikli eğitim kurumlarına dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

“Eğitimde fırsat eşitliği devletin sorumluluğudur”

Ailelerin çocuklarına iyi bir gelecek sunabilmek için özel okullara yönelmek ve ekonomik güçlerinin üzerinde harcamalar yapmak zorunda bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Çeler, eğitimde yaşanan eşitsizliklerin toplumsal adaleti de olumsuz etkilediğini söyledi.

Devlet okullarının eğitim kalitesinin artırılması, fiziki altyapılarının güçlendirilmesi ve öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu kaydeden Çeler, her çocuğun ekonomik koşullarından bağımsız olarak eşit eğitim olanaklarına erişebilmesi gerektiğini belirtti.

Çeler, eğitimin yalnızca bireysel bir gelecek meselesi olmadığını, ülkenin kalkınması, toplumsal refahı ve fırsat eşitliği açısından da stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

“Tam gün eğitim plansız hayata geçirilemez”

Tam gün eğitim uygulamasına da değinen Çeler, bu modelin yalnızca öğrencilerin okulda geçirdiği sürenin artırılması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Okulların fiziki koşulları, kantin ve yemekhane ihtiyaçları, öğretmenlerin çalışma düzeni ve özlük haklarının bütünlüklü bir planlama içerisinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Çeler, tam gün eğitime geçişin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim politikalarının öğretmenler, sendikalar, veliler ve ilgili tüm kesimlerin görüşleri alınarak oluşturulmasının önemine dikkat çeken Çeler, eğitimde kalıcı başarının ortak akıl ve bilimsel planlamayla mümkün olabileceğini kaydetti.

“Özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları ertelenemez”

Özel gereksinimli çocukların eğitimine de dikkat çeken Çeler, bu alanda yaşanan öğretmen, destek personeli ve fiziki altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Her çocuğun kendi ihtiyaçlarına uygun eğitim hizmetine erişmesinin devletin temel yükümlülüklerinden biri olduğunu belirten Çeler, özel eğitimin ihmal edilemeyecek bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı.

“50 yıllık siyasi geleneğimizle Meclis’te yer almayı hedefliyoruz”

TDP’nin 50 yıllık siyasi geleneğine dikkat çeken Çeler, partinin 6 Aralık seçimlerinde yeniden Meclis’te yer almayı hedeflediğini belirtti.

Toplumun siyasete duyduğu güvenin ciddi biçimde zedelendiğini ifade eden Çeler, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, liyakatsizlik ve adam kayırmacılığın siyaset kurumunun itibarını aşındırdığını söyledi.

Meclis’in halkın gerçek sorunlarının konuşulduğu ve çözüm üretildiği bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Çeler, TDP’nin deneyimli kadroları ve çözüm odaklı politikalarıyla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti.

“Halk karar süreçlerinde söz sahibi olacak”

Siyasetin yalnızca seçim dönemlerinde vatandaşın kapısını çalan bir anlayıştan çıkarılması gerektiğini belirten Çeler, halkın ülkenin geleceğini ilgilendiren kararlarda etkin biçimde söz sahibi olmasını savunduklarını söyledi.

TDP’nin toplumun içinden gelen, ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan adaylarla seçimlere hazırlandığını belirten Çeler, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) geleneğinden gelen yurttaşların da partiye yönelik ilgisinin arttığını ifade etti.

Çeler, hedeflerinin yalnızca Meclis’te temsil edilmek olmadığını, vatandaşın yönetime katıldığı, ekonomik refahın yükseldiği ve siyasete güvenin yeniden tesis edildiği bir yönetim anlayışını hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

“Hayatı ucuzlatmanın yolu üretimden geçiyor”

Ekonomik sorunlara da değinen Çeler, halkın alım gücünün giderek azaldığını, iş insanlarının ise belirsizlikler nedeniyle yatırım yapmakta zorlandığını belirtti.

Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 2027 yılında ekonomik sıkıntıların daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunan Çeler, hayat pahalılığıyla mücadelenin yalnızca fiyat artışlarını kontrol etmekten ibaret olmaması gerektiğini söyledi.

Üretimin artırılması, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasının önemine dikkat çeken Çeler, tarım ve sanayide uygulanacak teşviklerle yeni üretim alanlarının oluşturulabileceğini ifade etti.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaretin geliştirilmesi, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve yerli ürünlerin dış pazarlara ulaştırılması için diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Çeler, bazı ürünlerde fiyatları düşürmeye yönelik dönemsel ithalat düzenlemelerinin de değerlendirilebileceğini söyledi.

“Ekonomide günlük değil, uzun vadeli politikalar gerekli”

Hayvancılık sektöründeki yüksek girdi maliyetlerine dikkat çeken Çeler, hayvan yeminin önemli bileşenlerinden soya fasulyesi küspesi için her yıl yurt dışına 20 milyon doların üzerinde kaynak aktarıldığını belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından geçmişte gerçekleştirilen deneme üretiminden olumlu sonuç alınmasına rağmen yerel üretimin yaygınlaştırılmamasını eleştiren Çeler, soya fasulyesi üretiminin geliştirilmesiyle hayvancılıkta maliyetlerin azaltılabileceğini ifade etti.

Kooperatifleşmenin güçlendirilmesi, üretimde kalitenin artırılması ve yerli üreticinin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Çeler, ekonomik sorunların geçici tedbirlerle değil, planlı ve uzun vadeli politikalarla çözülebileceğini vurguladı.

“Kamu kaynakları toplumun ihtiyaçları için kullanılmalı”

Sağlık, eğitim ve ekonomide sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi için kamu kaynaklarının etkin yönetilmesi gerektiğini belirten Çeler, bütçe önceliklerinin toplumsal ihtiyaçlara göre şekillendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Mevcut kaynakların doğru planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesiyle birçok sorunun çözülebileceğini ifade eden Çeler, bunun için siyasi irade, liyakat ve uzun vadeli bir vizyon gerektiğini söyledi.

“TDP ile toplum siyasetle yeniden barışacak”

6 Aralık seçimlerine güçlü kadroları ve yüksek motivasyonla hazırlandıklarını belirten Çeler, TDP’nin köklü siyasi deneyimini bugünün ihtiyaçlarına yanıt verecek politikalarla birleştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliğinden ekonomik refaha, üretimden sosyal adalete kadar toplumun temel sorunlarına çözüm üretmeye hazır olduklarını vurgulayan Çeler, TDP’nin Meclis’te yeniden yer almasının siyasete duyulan güvenin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çeler, “Siyaset halktan koptu. TDP ile birlikte toplum, siyasetle yeniden barışacak” diyerek, hedeflerinin halkın yönetime katıldığı, kamu kaynaklarının adil kullanıldığı ve her çocuğun eşit fırsatlarla geleceğe hazırlanabildiği bir düzen oluşturmak olduğunu belirtti.