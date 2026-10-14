CTP Kadın Örgütü, yerelden genele eşitlik için kadın dayanışmasını büyütüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, “Yerelden Genele Eşitlik” anlayışıyla kadın dayanışmasını güçlendirmek amacıyla Yeniboğaziçi’nde Kadın Dayanışma Buluşması düzenliyor.

CTP Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu ve belediye meclis üyesi adaylarının katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmada, kadınların yerel yönetimlerdeki temsili, eşitlik ve dayanışmanın önemi ön plana çıkacak.

Kadınların yerel yönetimlerde daha güçlü söz sahibi olması ve eşitlikçi belediyecilik anlayışının yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlenen buluşma, 16 Ekim Cuma günü saat 17.30’da Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda gerçekleştirilecek.