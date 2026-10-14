Cumartesiye kadar yağmur bekleniyor

Meteoroloji, cumartesi gününe kadar yağmur beklendiğini açıkladı. Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 15-21 Ekim tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sisteminin etkisinde kalacak.

Hava, yarın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma ve cumartesi öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 25-28, sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri kuzeyli yönlerden, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.