Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu’nda Kıbrıs sorunu ele alındı

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ali Şahin’in katkı sunduğu eğitimde, Kıbrıs sorununun tarihsel ve siyasal boyutları, halkların ortak mücadele olanakları ve adanın bağımsızlığı temelinde çözüm perspektifi ele alındı. Eğitimde, iki toplumun neo-liberal politikalara karşı birlikte mücadele etmesinin önemi de vurgulandı.

Bağımsızlık Yolu’nun Kıbrıs sorununa ilişkin yaklaşımı ve çözüm önerilerinin işlendiği eğitimde, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi de ele alındı.

Ders, halkların ortak mücadele olanakları ve adanın geleceği üzerine yapılan değerlendirmelerle tamamlandı.