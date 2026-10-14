Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu’nda Kıbrıs sorunu ele alındı
Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’nin düzenlediği Örgüt Okulu kapsamında Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Kıbrıs Tarihi” dersinde Kıbrıs sorunu ele alındı.
A+A-
Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ali Şahin’in katkı sunduğu eğitimde, Kıbrıs sorununun tarihsel ve siyasal boyutları, halkların ortak mücadele olanakları ve adanın bağımsızlığı temelinde çözüm perspektifi ele alındı. Eğitimde, iki toplumun neo-liberal politikalara karşı birlikte mücadele etmesinin önemi de vurgulandı.
Bağımsızlık Yolu’nun Kıbrıs sorununa ilişkin yaklaşımı ve çözüm önerilerinin işlendiği eğitimde, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi de ele alındı.
Ders, halkların ortak mücadele olanakları ve adanın geleceği üzerine yapılan değerlendirmelerle tamamlandı.
Bu haber toplam 231 defa okunmuştur
Etiketler : Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu