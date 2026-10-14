Meteoroloji’den yarın saat 18.00’e kadar kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 17.00’ye kadar geçerli olan kuvvetli sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış uyarısını güncelleyerek, yağışların bugün saat 15.00’ten yarın saat 18.00’e kadar etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların özellikle bu gece ve yarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.