“Büyük bir turizm hikayesinin başlangıcına imza atacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, Büyükkonuk Pine View Tesisleri’ni ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Sarıçizmeli, tesisin bugünkü durumunun mevcut belediye yönetiminin basiretsizliğinin en büyük göstergesi olduğunu belirterek “Pine View’ı CTP’nin belediyecilik vizyonuyla ülkenin alternatif turizm markalarından biri haline getireceğiz” dedi.

Ziyarette Sarıçizmeli’ye Milletvekilleri Fide Kürşat ile Biray Hamzaoğulları, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve partililer eşlik etti.

“Tesis, şimdiki belediye yönetiminin vizyonuyla çürümeye terk edildi”

CTP Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, Büyükkonuk Pine View Tesisleri’nin bölge ve ülke turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, tesisin yeniden bölge ekonomisine kazandırılacağını söyledi. Pine View Tesisleri’nin alternatif turizm açısından da önemli ve gelecek vadeden bir değer olduğuna dikkat çeken Sarıçizmeli, tesisin bugün atıl durumda bulunmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Pine View’ın Ahmet Sennaroğlu’nun belediye başkanlığı döneminde Büyükkonuk halkıyla birlikte yürütülen mücadele sayesinde yeniden belediye bünyesine kazandırıldığını ifade eden Sarıçizmeli, tesisin mevcut belediye yönetiminin vizyonuyla çürümeye terk edildiğini söyledi.

“Pine View’ı CTP’nin belediyecilik vizyonuyla ülkenin alternatif turizm markalarından biri haline getireceğiz”

Söz konusu tesisin Cittaslow ve Slow Food anlayışıyla ülkenin önemli alternatif turizm merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip olduğunun altını çizen Sarıçizmeli, “Pine View’ı CTP’nin belediyecilik vizyonuyla ülkenin alternatif turizm markalarından biri haline getireceğiz. Burası ülkenin alternatif turizm markalarından biri olabilir. Bölge halkı için yeni istihdam olanakları yaratabilir, yerel üreticinin ürünlerini ziyaretçilerle buluşturabilir ve bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayabilir” şeklinde konuştu.

Böylesi bir potansiyeli hayata geçirecek vizyondan bihaber olan mevcut yönetim döneminde tesisin bugünkü durumunun tesadüf olmadığına dikkat çeken Sarıçizmeli, yeni dönemde oluşturulacak tesisin marka değeriyle bölge ekonomisine yılda yalnızca iki gün değil, 365 gün katkıda bulunabileceğini söyledi.

“Tesisi spor takımlarının konaklayabileceği bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz”

Sarıçizmeli ayrıca, bölge gençlerinin futbol sahası talebine de değinerek Pine View için ortaya koydukları vizyonun turizmle sınırlı olmadığını ifade etti. Tesisi, gençlerin spor yapabileceği alanların yanı sıra ülke içinden ve dışından spor takımlarının konaklayabileceği bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Sarıçizmeli, CTP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu katılımcı ve toplumcu belediyecilik anlayışıyla Pine View’ın yeniden örnek bir tesise dönüştürülebileceğini ifade etti. Göreve gelmeleri halinde süreci bölge halkıyla birlikte yürüteceklerini belirten Sarıçizmeli, burada büyük bir turizm hikayesinin başlangıcına imza atacaklarını söyledi.