Güneyde yaklaşık 3 bin hayvan daha itlaf ediliyor

Kıbrıs’ın güneyinde Avgoru (Avgoru), Dromolaksia (Mormenekşe), Alethriko (Aletriko), Aradippu (Aradip) ve Pendakomo(Beşevler) köylerindeki çiftliklerde, yaz aylarında tespit edilen yaklaşık 3 bin şap hastalığına yakalanmış hayvanın itlaf edileceği açıklandı.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Veteriner Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis’in dün yaptığı açıklamada, hasta hayvanların itlafına ileriki günlerde başlanacağını ve hayvanları itlaf edilen hayvancılara daha önceki itlaf prosedüründe uygulanan tedbirlerin uygulanacağını söylediğini yazdı.

Habere göre Pipis, hayvancıların hem hayvan hem de süt tazminatı alacağını kaydederek, mağdur hayvancılar listesine ekleneceklerini belirtti.

Pipis, bu vakaların yeni olmayıp, o dönemde resmen açıklanmayan vakalar olduğunu ifade ederek, Veteriner Dairesi’nin önce konuyu Avrupa Komisyonu ile istişare edip ardından bu vakaları açıklamayı tercih ettiğini söyledi.