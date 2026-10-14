Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un görev süresindeki çalışmalarını değerlendirerek, belediyenin beş yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtti.

Kırok’un adaylık sürecinde çeşitli engellerle karşılaştıklarını anlatan Kişi, başlangıçta Çatalköy Belediye Başkan adayı olarak yola çıktıklarını, belediyelerin birleşmesinin ardından Çatalköy-Esentepe Belediye Başkan adaylığıyla seçime girdiklerini hatırlattı.

Kişi, “Birleşirlerse kavga ederler dediler, birleşerek güçlendik. Şansı yok dediler, anketlerle algılar yarattılar. Biz bütün bu algıları yıka yıka geldik ve seçimi kazandık” dedi.

“Mali disiplin sağlandı, borç yükü aşıldı”

Ceyhun Kırok’un bölgesini yakından tanıyan ve projelerini önceden hazırlayan bir isim olduğunu belirten Kişi, belediyenin geldiği noktanın beklentilerinin ötesinde olduğunu ifade etti.

Kişi, “Beş yılda Çatalköy-Esentepe’nin çehresi değişti. Mali disiplin sağlandı, borç yükü aşılırken yatırımlar hayata geçirildi” dedi.

“Belediyecilik rutin hizmetlerle sınırlı kalmadı, iki okul yapıldı”

Belediyenin yalnızca rutin hizmetlerle yetinmediğini, merkezi yönetimin sorumluluk alanındaki hizmetleri de üstlendiğini belirten Kişi, bölgede iki okul yapıldığını vurguladı.

Kişi, “Şaka değil, okul yapıldı hem de iki tane! Çünkü Ceyhun Başkan, belediyeciliğin sorumluluğunu yalnızca kendi yetki alanıyla sınırlamadı; ihtiyaç duyulan her yerde halkının yanında oldu” ifadelerini kullandı.

“Daha yolumuz uzun”

Ceyhun Kırok’un çalışmalarından gurur duyduklarını belirten Kişi, Çatalköy-Esentepe’nin gelişmeye devam edeceğini ifade etti.

Kişi, “İyi ki bu yola çıktık. Ama daha yolumuz uzun. Çatalköy-Esentepe, çağdaş CTP belediyeciliğiyle gelişmeye, büyümeye ve geleceğe güvenle bakmaya devam edecek” dedi.

Başarıların yalnızca yapılan işlerle değil, birlikte aşılan engellerle de ölçüldüğünü belirten Kişi, açıklamasını “Herkes için hizmet” sözleriyle tamamladı.