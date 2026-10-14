Eğitim Bakanlığı personeli kan bağışında bulundu

Bakanlık'tan verilen bilgiye göre, “Kan Ver, Hayat Kurtar” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Thalassamia Derneği tarafından, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Lefkoşa Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi’nin desteğiyle düzenlendi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının yardımlaşmayı seven, zor zamanlarda kenetlenen ve birbirinin ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşan bir millet olduğunu söyledi. Bağışlanan her damla kanın hayati önem taşıdığının altını çizen Çavuşoğlu, toplumda dayanışma ve yardımlaşma bilincinin güçlenmesine katkı sağlayan bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini kaydetti.