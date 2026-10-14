CTP LTB Meclis Üyesi adayları “Kalpten Kalbe” koşuyor
CTP’nin LTB Meclis Üyesi adayları Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu için kayıtlarını yaptırdı.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Üyesi adayları Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu için kayıtlarını yaptırdı. CTP LTB Meclis Üyesi adayları kayıt numaralarını almasının ardından Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte fotoğraf verdi.
Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 25 Ekim Pazar günü “Kalpten Kalbe Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenecek yarı maratondan elde edilecek gelir, Girne açıklarında yaşanan Filo Jet faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine destek amacıyla bağışlanacak.
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Etiketler : Kalpten Kalbe, Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu