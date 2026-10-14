“Genç kadının tedavi sonrası sürecini de takip edeceğiz”

YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği, İstanbul’da bir parktaağustos ayından bu yana yaşam mücadelesi veren ve hastaneye kaldırılan KKTC vatandaşı genç kadının durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu açıklama yaptı.

Hasipoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli’den aldığı bilgiye göre, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği’nin koordineli çalışmaları sonucunda genç kadının devlet hastanesine yatırıldığını belirtti.

“Gerekli görülürse tedavisi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde sürecek”

Genç kadının mevcut tedavisinin ardından yapılacak değerlendirmelere dikkat çeken Hasipoğlu, gerekli görülmesi halinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavisinin sürdürülmesinin planlandığını açıkladı.

Hasipoğlu, “İstanbul’da yaşayan KKTC vatandaşımızın durumunu ilk günden itibaren ilgili kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz” dedi.

Tedavi sonrasındaki sürecin de Sosyal Hizmetler Dairesi ile KKTC İstanbul Başkonsolosluğu arasındaki koordinasyon ve iş birliğiyle takip edileceğini kaydetti.