Memurlar paketlerden şüphelendi: 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ercan Havaalanı Kargo bölümünde görevli Gümrük Memurlarının kargo ile gelen paketlerden şüphelenilmesi üzerine yapılan operasyonda 3 kiloluk hintkeneviri paketi ele geçirildi, konuyla ilgili üç zanlı tutuklandı.

Kargo ile ülkeye gelen 3 kiloluk hintkeneviri paketi ile ilgili olarak tutuklanan üç zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde(hint Keneviri) İthal-Tasarruf suçuyla yargılandıklarını belirtti. Polis, 2 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa Ercan Havaalanı Kargo bölümünde görevli Gümrük Memurları tarafından birinci Zanlı U. A.O.’nın adına gelen paket içerisinde 7 adet dıştan koli bandı ile sarılı paketlerden şüphelenilmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildiğini söyledi.

Polis, ayni gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir Polis ekibi tarafından Lefkoşa Ercan kargo bölümüne gidilerek bahse konu şüpheli paketlerde yapılan kontrolde yaklaşık 3 kilo 500 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek Zanlı-1’in tutuklandığını belirtti.

Zanlı-1’den yapılan soruşturmada; paketi aldıktan sonra da internet üzerinden daha önceden görüşerek anlaştığı ve Mağusa’da vereceğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, ayni gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir Polis ekibi tarafından Mağusa’da olay yerine gelerek Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri almak için araçtan aşağıya inen ikinci Zanlı-2 M.C. O.ve araç sürücüsü olan üçüncü Zanlı W. O. U.’nun tutuklandığını belirtti. Polis, akabinde ikinci zanlının üzerinde ve tutmakta olduğu karton çanta içerisinde yapılan kontrolde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Polis, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Ercan’da 3.5 kilo uyuşturucu, 3 tutuklu