Ercan’da 3.5 kilo uyuşturucu, 3 tutuklu

Ercan Havaalanı’nda yaklaşık 3 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilirken, üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün yaşanan olayda, U.A.O.(E-41), kargo ile yurt dışından adına gelen paketi almaya gittiği sırada, gümrük memurlarının paketlerden şüphelenmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri olay yerine çağırıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde pakette, yaklaşık 3 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilirken, U.A.O tutuklandı.

Meseleyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu görülen M.C.O.(E-30) ve W.O.U.(E-31) de tutuklandı.

M.C.O’nun üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.