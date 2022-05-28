Mazlum Mercan toprağa verildi
Lefke Bölgesi'nin sevilen simalarından uzun yıllar gerek Lefke Belediyesi, gerekse Lefke Türk Spor Kulübü'ne çeşitli kademelerde hizmetler veren Mazlum Mercan toprağa verildi.
A+A-
Lefke Bölgesi'nin sevilen simalarından uzun yıllar gerek Lefke Belediyesi, gerekse Lefke Türk Spor Kulübü'ne çeşitli kademelerde hizmetler veren Mazlum Mercan toprağa verildi.
Mercan, Lefke Camii'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Cenazeye çok sayıda Lefkeli'nin yanı sıra, Lefke Türk Spor Kulübü yöneticileri de katıldı.
Fotoğraf: Haldun Oktay
Lefke'nin sevilen ismi Mazlum Mercan hayatını kaybetti
Bu haber toplam 97 defa okunmuştur
Etiketler : Mazlum Mercan