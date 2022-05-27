Lefke'nin sevilen ismi Mazlum Mercan hayatını kaybetti
Lefke Bölgesi'nin sevilen simalarından uzun yıllar gerek Lefke Belediyesi, gerekse Lefke Türk Spor Kulübü'ne çeşitli kademelerde hizmetler veren Mazlum Mercan yaşamını yitirdi.
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Lefke Bölgesi'nin sevilen simalarından uzun yıllar gerek Lefke Belediyesi, gerekse Lefke Türk Spor Kulübü'ne çeşitli kademelerde hizmetler veren Mazlum Mercan yaşamını yitirdi.
Lefke Belediyesi, Mercan'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı
İşte o açıklama:
"BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Lefkemizin simge isimlerinden, yıllarca öğretmenlik ve okul müdürlüğü, belediyemizde uzun yıllar Meclis üyeliği ve Asbaşkanlık, Lefke Türk Spor Klubünde uzun yıllar kalecilik ve kulüp başkanlığı yapmış Mazlum Mercan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız
Lefke Belediyesi olarak Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz"
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