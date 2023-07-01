Mağusa’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Mağusa'da A.A.H.H.’nın (E-21) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, uyuşturucu madde ve terazi emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.