Mağusa’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Mağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 1 kişinin evinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
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Mağusa'da A.A.H.H.’nın (E-21) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulundu.
Polis Basın Bülteni’ne göre, uyuşturucu madde ve terazi emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : polis, uyuşturucu