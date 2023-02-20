Maaş kesintileri yarın mahkemede!
Çeşitli iş kollarında örgütlü 14 sendikanın maaş kesintileriyle ilgili Yasa Gücünde Kararname’nin iptali talebiyle açtığı dava, yarın görüşülmeye başlanacak.
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Çeşitli iş kollarında örgütlü 14 sendikanın maaş kesintileriyle ilgili Yasa Gücünde Kararname’nin iptali talebiyle açtığı dava, yarın görüşülmeye başlanacak.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KTÖS, görüşmelerden ilkinin yarın saat 9.30'da gerçekleşeceğini açıkladı.
Çeşitli iş kollarında örgütlü 14 sendika deprem felaketi nedeniyle maaş kesintisi de öngören yasa gücünde kararnamenin iptali ve dava süresince kararnamenin yürütmesinin durdurulması talebiyle bugün Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyalamıştı.
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