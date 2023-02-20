“Gaspla bağış toplanmasını kabul etmiyoruz, Hükümet’e güvenmiyoruz”

Çeşitli iş kollarında örgütlü 14 sendika, maaş kesintileriyle ilgili yasa gücünde kararnamenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuru sırasında basın açıklaması yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, 13 ay içinde 3’ncü kez mahkeme önünde olduklarını ifade etti, “Hükümet ‘ben yaparım olur’ zihniyeti ile ‘haklara tecavüz etme’ konusunda şampiyondur” dedi.

Alınan kararın durdurulmasıyla ilgili Mahkemeye başvurup adalet arayacaklarını belirten Maviş, hükümete güvenmediklerini anlattı, “Yapılmak istenenlerin maliyeti 2 aylık kesinti ama yapılmak istenen 12 aylık kesinti… İkram-icazları, istediklerini işe almaları sürerken, kurulan saadet zincirinin devamının sağlanması için bu kesinti bizden isteniyor. Anayasa’ya aykırı, devletin gasp ederek bağış toplamasını kabul etmiyoruz.” şeklinde konuştu.

Başvuru öncesi basına yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Mağusalı bir öğretmen olarak, büyük bir acı içerisinde olduklarını ifade ederek söze başlayan Maviş, özellikle Mağusa bölgesinde çok karamsar bir hava olduğunu anlattı. “Sorgulama sürecimiz henüz bitmedi, spor faaliyetlerine yolladığımız evlatlarımız enkaz altında kaldı. Anne-babaların gözyaşı kurudu, kardeşlerinin kalbi yırtıldı, tüm bunların hesabını soracağız, adaletin peşini Türkiye’de de bırakmayacağız. Her kim olursa olsun, ne siyasi bağlantısı olursa olsun bırakmayacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitme sürecini de değerlendireceğiz. Ne gerekirse yapacağız.

Hükümet ‘ben yaparım olur’ zihniyeti ile ‘haklara tecavüz etme’ konusunda şampiyondur.

Hangi kararı alırlarsa alsınlar, hukuk ve ekonomi bilgisinden yoksun, duvara tosluyorlar. Hükümetin yanlış olduğu bir kez daha ispatlanacak. Adalete güveniyoruz. Gerekli analizleri yaptık ama depremle ilgili devlet ve müteahhitlerin yapması gereken hazırlıkları yapmadık. Türkiye’de deprem oldu, canımız yandı, hemen yardıma koştuk. Kimse bize nasıl yardım edeceğimizi anlatmasın. Duygularımızın istismar edildi. Beton altından çıkmış çocuklarımıza betondan anıt istemiyoruz, çiçekler ekilsin, ağaçlar ekilsin, biz her türlü desteğe hazırız.

Spor salonu sivil toplum eliyle yapılsın, hükümete güvenmiyoruz. Yapılmak istenenlerin maliyeti 2 aylık kesinti ama yapılmak istenen 12 aylık kesinti…

İkram-icazları, istediklerini işe almaları sürerken, kurulan saadet zincirinin devamının sağlanması için bu kesinti bizden isteniyor. Anayasa’ya aykırı, devletin gasp ederek bağış toplamasını kabul etmiyoruz.”