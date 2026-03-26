Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde “Bir İhtimal Kabare” oyunu ile sahnede olacak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Bir İhtimal Kabare” oyununu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yarın akşam sahneleyecek.

Belediye Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bandabuliya Sahnesi’nde saat 20.00’de başlayacak oyun ücresiz olacak.

Lefkoşa’nın 1958-1963 yılları arasına bir hayali yerleştiren oyun, bu dönemin tarihsel olaylarını fonuna alarak ‘bir yere tutunmayı ve bir yerden dağılmayı’ anlatıyor. Bir kabarede geçen olaylar ekseninde insanların etnik farklılıklarına rağmen değil etnik farklılıklarıyla beraber bir arada olabileceği bir dünyayı anlatan oyun, kabarede ve Lefkoşa’da bir arada kalmaya çabalayan karakterler ekseninde tarihi ihtimalleri yeniden hayal ediyor.

Tiyartro günü mesajı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ayrıca 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Takvim yaprakları 2026’yı gösteriyor. Modern dünyanın gölgesi uzuyor ama insanlığın ışığı sanki giderek soluyor. Şehirlere bakın; beton yığınlarının arasından yükselen dumanlara, çocukların bakışlarındaki o erken büyümüş hüzne... Gökyüzü artık yıldızların değil, çelik kanatlı füzelerin mülkiyetinde. Kuşların şarkısını bastıran o keskin siren sesleri, aslında bir devrin iflasını fısıldıyor.

Bugün dünya sahnesinde sergilenen temsilin adı; güç. Oyuncuları ise tarihin tozlu sayfalarından fırlamış diktatörler, soğuk metalin satıcıları ve siyah altının efendileri. Dekor, yıkılmış hayaller ve harabeye dönmüş şehirlerden ibaret. Patlayan bombalar sahne ışığı, feryatlar ise bu trajedinin fon müziği olmuş durumda. Mülkiyetin, petrolün ve iktidarın hırsıyla kararan bu 'kanlı politika' insan onurunu sığınaklara hapsetmeye çalışıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak her zaman söylediğimiz gibi; bizler, sarayların değil, halkın tiyatrosuyuz. Bizim sahnemiz; yalanın süslü elbiselerini çıkarıp hakikatin çıplaklığını giyinenlerin meydanıdır. Tiyatro, iktidarın borazanı değildir; sanat, egemenlerin propaganda aygıtı olmayı reddettiği an kutsallaşır. Gerçek süslemez, gösterir. Bizim perdemiz açıldığında yalanlar köşesine çekilir, çünkü gerçek sahneye çıktığında haksız güçler huzursuz olur.

Sanat sustuğunda karanlık büyür. Ama sanat konuştuğunda, o karanlık surlarda çatlaklar oluşmaya başlar. Bu 27 Mart’ta, Lefkoşa’nın kalbinden tüm dünyaya şunu ilan ediyoruz. Bizler emperyalist savaşların, sömürünün ve vicdansızlığın karşısında; adaletin, barışın ve insan onurunun safındayız. Sığınaklarda anlatılan o ‘özgürlük masalları’ gerçeğe dönüşene dek sahnemizin ışığını söndürmeyeceğiz. Çünkü, sahne iktidarların kibrine değil, halkın vicdanına aittir. Yaşasın tiyatro, yaşasın barış”