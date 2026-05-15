DISY ile AKEL arasındaki fark 0.4’e düştü, ELAM geriledi

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde gelecek hafta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde yayımlanan yeni ankete göre ELAM üçüncü sıradaki yerini korurken, oy oranında yeniden düşüş yaşadı. Ankette, ana muhalefet DISY birinci parti görünürken, AKEL ile arasındaki farkın oldukça daraldığı görüldü.

Prime Consulting tarafından güneyde yayın yapan televizyon kanalı Sigma için yapılan ankete göre ELAM’ın oy oranı yüzde 10 olarak öngörüldü. Bu oran, partinin 2021’deki son parlamento seçimlerinden bu yana anketlerde gördüğü en düşük seviye oldu. Aynı zamanda ELAM’ın 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı oyun da altında kaldı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre ankette birinci sırada yer alan DISY’nin oy oranı yüzde 18 olarak tahmin edilirken, AKEL’in oy oranı yüzde 17.6 olarak ölçüldü. Böylece iki parti arasındaki fark yüzde 0.4’e kadar geriledi.

Dördüncü sırada eski Sayıştay Başkanı Odysseas Michaelides’in partisi ALMA yer aldı. Partinin oy oranı yüzde 8 olarak öngörülürken, ELAM ile arasındaki farkın yalnızca 2 puan olduğu belirtildi. Beşinci sıradaki DIKO için ise yüzde 7.4 oy oranı tahmini yapıldı.

DIKO’nun 1976’daki kuruluşundan bu yana ilk kez ilk üç dışında kalabileceğine dikkat çekildi. Parti, 1985 seçimlerinde ikinci olmuş, ardından yapılan tüm parlamento seçimlerinde üçüncü sırayı korumuştu.

Sosyal medya fenomeni Fidias Panayiotou’nun partisi Direct Democracy Cyprus ankette altıncı sıraya gerilerken, oy oranı yüzde 6.2 olarak tahmin edildi. Parti yıl içinde bazı anketlerde dördüncü sıraya kadar yükselmişti. Volt Cyprus ise yüzde 3.6 ile yedinci sırada yer aldı.

Hükümeti destekleyen partiler arasında en güçlü parti olarak yine DIKO öne çıkarken, EDEK ile DIPA için parlamentoda temsil edilememe riski ortaya çıktı. Ankette EDEK’in yüzde 2.3, DIPA’nın ise yüzde 1.7 oy alacağı tahmin edildi. Çevreciler Hareketi ise yüzde 1.9’da kaldı.

Kararsız seçmen oranının yüzde 10 olduğu ankette, Sigma televizyonu 2021 seçimlerinde kararsız olduğunu söyleyen seçmenlerin en büyük bölümünün seçim günü DISY’ye oy verdiğini hatırlattı. Buna göre o dönemde kararsızların yüzde 26’sı DISY’ye yönelmişti.

Anket sonuçlarının seçim gününe yansıması halinde DISY’nin parlamentoda 13 ila 15 sandalye, AKEL’in 12 ila 14 sandalye, ELAM’ın ise 7 ila 9 sandalye kazanabileceği öngörüldü.

Alma ile Direct Democracy Cyprus’un 6 ila 7’şer milletvekili çıkarabileceği, DIKO’nun 5 ila 6, Volt’un ise 2 ila 4 sandalye kazanabileceği belirtildi.

EDEK, DIPA ve Çevreciler Hareketi’nin ise yüzde 3.6’lık seçim barajının altında kaldıkları için 0 ila 2 sandalye arasında temsil elde edebileceği ifade edildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde parlamento seçimleri 24 Mayıs Pazar günü yapılacak. Toplam 56 milletvekili seçilecek. Sandalyelerin 19’u Lefkoşa, 12’si Limasol, 11’i Mağusa, 6’sı Larnaka, 5’i Baf ve 3’ü Girne bölgesinden çıkacak.