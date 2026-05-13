Hellime yönelik şap tedbiri

Fileleftheros gazetesi: “Şap Hellimi Vuruyor – Hellimde Geri Adım” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, şap hastalığı sebebiyle hellim üretimi ve ihracatı zincirinin aksamaması adına hellimde kullanılan küçükbaş hayvan sütü oranının yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürüldüğünü yazdı.

Gazete, “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (MİK) statüsü sebebiyle AB’nin katı kriterlerine haiz olan hellim konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin hassas bir adım attığını ve çıkardığı bir genelgeyle, Cuma gününden itibaren hellimde kullanılacak küçükbaş hayvan sütünün oranını yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürdüğünü belirtti. Gazete, Şubat ayında ortaya çıkan şap hastalığı sebebiyle hayvanların itlaf edilmesi sonucunda küçükbaş hayvan sütü üretiminin Nisan ayında yüzde 24,6 oranında düşüşle 7 milyon 35 bin litreye gerilediğini vurguladı.

Gazete, 40 bin 128 küçükbaş, 2 bin 816 büyükbaş (inek) hayvanın itlaf edildiğini hatırlatarak 15 Mayıs – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak genelgenin, hellimde 2029 yılı hedeflerinin tutmaması ihtimalini ortaya koyduğunu da belirtti.