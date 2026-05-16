Tuğcu yeniden EL-SEN Başkanı

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Olağan Genel Kurulu kapsamında KIB-TEK emekçileri, siyasi baskı ve müdahale gölgesinde sandığa gitti.

İki adayın yarıştığı başkanlık seçiminde, hükümetin tüm müdahale girişimlerine rağmen mevcut başkan Ahmet Tuğcu yeniden zaferini ilan etti.

​Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çalışanları, iradelerine ipotek koyulmak istenmesine sandıkta yanıt verdi. Açılan sandıklardan çıkan sonuçlar şöyle:

Ahmet Tuğcu (Mevcut Başkan): 355 Oy

Kemal Aras: 226 Oy

Seçim gününe kadar çalışanların telefonları susmadı

Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), genel kurulu kendi lehine çevirmek adına KIB-TEK çalışanları üzerinde yoğun bir psikolojik ve siyasi baskı kurduğu öğrenildi.

​Seçimden bir gün öncesine kadar, UBP’li muhtarlardan ilçe başkanlarına kadar pek çok siyasi aktörün, kurum çalışanlarını telefonlarla arayarak oy verme özgürlüklerine doğrudan müdahale etmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Üstel - AKSA - KIB-TEK üçgeni

Seçim sonuçları, sadece bir sendika yarışı değil, aynı zamanda hükümetin KIB-TEK üzerindeki politikalarına karşı bir duruş niteliği taşıyor.

Başbakan Ünal Üstel’in, hem hükümet ortağından hem de sendikadan gizli şekilde özel elektrik şirketi AKSA ile imzaladığı Kalecik 3 sözleşmesi, halkın fahiş elektrik faturalarına mahkum edilmesine yol açmıştı.

EL-SEN yönetimi; mevcut hükümetin Teknecik Elektrik Santrali’ne bilinçli olarak gerekli yatırımları yapmadığını, kurumu AKSA’ya devretmek ve tamamen özelleştirmek için zemin hazırladığını savunuyor.

KIB-TEK’in 2023 yılında Başbakanlık’a bağlanmasının ardından Ünal Üstel, sendika yönetimine karşı açık bir cephe aldı. Son olarak Üstel’in, Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu’yu doğrudan hedef alan saldırgan tavrı, iki isim arasında yargıya taşınan bir hukuk davasına dönüşmüştü.