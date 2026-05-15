Kıbrıs Cumhuriyeti trafikte genç ölümlerinde AB üçüncüsü
Kıbrıs Cumhuriyeti, trafik kazalarında genç yaşta hayatını kaybeden kişi sayısı ortalamasında Avrupa Birliği (AB) üçüncüsü olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, son 3 yılda (2023-2025) 120 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini ve hayatını kaybedenlerden yarısının, 24 yaşın altında olduğunu yazdı.
Gazete, belirtilen dönemde meydana gelen kazalarda 725 kişinin ağır, 1349 kişinin de hafif yaralandığı bilgisine yer verdi.
Haberde, kazaların en fazla dikkatsiz sürüş (yüzde 21,1), alkol tesiri altında araç kullanımı (yüzde 12,4) ve yolun solundan gitmeme (karşı şeride geçme) nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.
