Türk Bankası Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi

Türk Bankası olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Bankanın kuruluşunun 125. yılına denk gelen bu anlamlı dönemde düzenlenen genel kurulda, bankanın finansal gücü ve stratejik hedefleri vurgulandı.

Stratejik dönüşüm vurgusu

Genel kurulda konuşan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, geçtiğimiz yılın Grup açısından önemli dönüşümlerin hayata geçirildiği bir dönem olduğunu belirterek, Türkiye’de işlem bankacılığından çıkışın uzun süredir planlanan stratejik dönüşüm programının bir parçası olduğunu ifade etti.

Börteçene konuşmasında, Grubun odağını işlem bankacılığından sırası ile sermaye piyasaları, varlık yönetimi ve servet yönetimi alanlarına kaydırdığına vurgu yaptı

Türk Bankası’nın da hissedar olduğu Turkish Menkul Değerler’in Grup bünyesinde faaliyetine devam ettiğini belirten Börteçene, Kıbrıs’ın Türkiye başta olmak üzere global sermaye piyasalarına erişiminin güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti. Börteçene devamla, Londra ile Kıbrıs arasındaki finansal bağların geliştirilmesinin, Grup için stratejik bir misyon olduğunu ifade etti.

Temettü dağıtımı uygulaması 20 yıl sonra tekrar başladı

Toplantıda konuşan Türk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arığ bankanın finansal gücüne dikkat çekerek, Grup bazında son dönemdeki olumlu gelişmeler çerçevesinde 20 yıl aradan sonra, yeniden nakit temettü dağıtım kararının önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

Arığ, bu kapsamda, onayı müteakip toplamda yüzde 14.5 bonus hisse ve yüzde 14.5 nakit olmak üzere yüzde 29 oranında dağıtım gerçekleşeceğini ifade etti.

Kıbrıs’ı finansal olarak dünyaya bağlıyoruz

Genel Müdür Mehmet Salih Havalı yaptığı değerlendirmede, bankanın KKTC ekonomisine sağladığı katkıya vurgu yaparak, adanın sermaye piyasalarına erişimini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Havalı, özellikle Türkiye ve Londra ile kurulacak finansal köprüler sayesinde hem bireysel hem kurumsal müşterilerin global yatırım imkanlarına daha kolay ulaşacağını ifade etti.

Uluslararası açılım ve yeni fırsatlar

Açıklamada ayrıca, Londra’da konut edinmek isteyen müşterilere yönelik finansman çözümleri ve mortgage ürünleri üzerinde çalışıldığı, bunun yanı sıra uluslararası tasarruf ürünlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

125. yıl kutlamaları başladı

Türk Bankası, kuruluşunun 125. yılını yıl boyunca sürecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Bu kapsamdaki ilk etkinliklerden biri olarak, banka çalışanları ve ailelerinin katılımıyla, daha önce oluşturulan 120. yıl hatıra ormanına sembolik olarak 125 fidan dikildi.

125. yıl etkinlikleri kapsamında sanata verilen destek de devam ediyor. Londra’da düzenlenen ve uluslararası sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Photo London etkinliğine verilen destek ile Türk sanatçılarının uluslararası platformlara erişimine katkı sağlanıyor.