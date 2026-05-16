Elektrik Mühendisleri Odası’ndan çocuklara enerji ve çevre bilinci etkinliği…

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), "Bay Kuzi ile Enerji Koruyucuları" isimli kukla tiyatro gösterisiyle çocuklarla buluştu.

Çocuklara temiz enerji, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularını aşılamak amacıyla hazırlanan “Bay Kuzi’nin Maceraları” kitap projesi kapsamında düzenlenen tiyatro gösterisi, dün akşam Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda (KTÖS) gerçekleştirildi.

EMO'dan verilen bilgiye göre, tiyatro aileler ve çocuklar tarafından ilgi gördü.

Gösteri öncesinde konuşan EMO Başkanı İbrahim Aysal, Elektrik Mühendisleri Odası’nın yalnızca teknik denetim ve güvenlik alanında değil, çocukların bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması konusunda da sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Aysal konuşmasında, elektriğin güvenli kullanımı, elektrikli cihazların denetimi ve çevre bilinci konularına dikkat çekerek, çocuklarla bir araya gelmek ve eğitici projeler üretmenin kendileri için önem taşıdığını ifade etti.

Çelik: Enerji kaynaklarının bilinçli kullanımı hayati öneme sahip

KTMMOB Başkanı Görkem Çelik ise yaptığı konuşmada, enerji kaynaklarının bilinçli kullanılmasının gelecek açısından hayati önem taşıdığına vurgu yaptı. Enerjinin ulaşım, ev yaşamı ve teknolojik cihazların çalışabilmesi için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Çelik, dünya üzerindeki enerji kaynaklarının sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Kaynakların bilinçsiz tüketilmesi halinde gelecekte enerjiye ulaşmanın zorlaşabileceğini ifade eden Çelik, “Bay Kuzi ile Enerji Koruyucuları” adlı kukla tiyatro gösterisinin çocuklara enerji tasarrufu ve çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Çelik, çocuklara gereksiz elektrik kullanımından kaçınmaları, kullanılmayan alanlarda ışıkları kapatmaları ve enerji tüketiminde bilinçli davranmaları çağrısında bulundu.

Çocukları temiz enerji kaynakları, enerji ve su tasarrufu ile çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem çevreyi koruma konusunda bilgiler edindi.

Program sonunda çocuklara "Bay Kuzi'nin Maceraları" isimli hikâye kitap seti hediye edildi.

"Bay Kuzi ve Enerji Koruyucuları" kukla tiyatrosunun daha fazla çocuğa ulaşmak için okullara dönük turnelerine devam edeceği kaydedilerek, projede emeği geçen ekibe teşekkür edildi.