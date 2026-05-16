Hasipoğlu: "Sosyal Hizmetler Dairesi, küçük Halit'i koruma altına aldı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu kamuoyunun gündemine gelen Halit E.O ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Bakan Hasipoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Limasol’da yaşanan olay sonrası kamuoyunun gündemine gelen küçük Halit E.O ile ilgili süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak büyük bir hassasiyet ve sorumluluk anlayışıyla yakından takip etmekteyiz.

Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanlarımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, çocuğumuzun üstün yararı gözetilerek gerekli tüm adımlar ivedilikle atılmış; mahkeme emri doğrultusunda küçük Halit koruma altına alınmıştır.

Küçük Halit şu anda devletimizin güvencesi altındadır. Sağlık kontrolleri tamamlanmış olup, fiziksel ve psikolojik iyilik halinin korunması adına uzman ekiplerimiz tarafından süreç titizlikle yürütülmektedir.

Çocuklarımızın güvenliği ve geleceği bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bakanlık olarak, her çocuğun güvenli bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi adına sosyal devlet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."