Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali pazartesi günü başlıyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın himayelerinde düzenlenen 28. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 18 Mayıs-23 Haziran tarihleri arasında Bellapais Manastırı’nda yapılacak.

Müzik Vakfı Mütevelli Heyeti’nden yapılan açıklamaya göre, vakıf organizasyonunda gerçekleştirilecek festivalde, klasik müzik, oda müziği, piyano resitalleri ve konser projeleri yer alacak. Avrupa Festivaller Birliği (European Festivals Association) üyesi olan festival kapsamında; Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Portekiz ve Azerbaycan’dan sanatçılar Bellapais’te sahne alacak.

Festival programı şu şekilde:

“18 Mayıs – Eser Öktem | Piyano Resitali

22 Mayıs – Eva Mach & Martina Jembrisak | Keman & Akordeon Resitali

2 Haziran – Ema Popivoda | 'Macedonian Nocturnes' Piyano Resitali

5 Haziran – Emre Şen | Piyano Resitali

9 Haziran – 'Ada’nın Rüya’sı'Genç Yetenekler Konseri

Zeyno Karadağlı (Piyano), Ali Erkekli (Flüt), Nadezhda Kameneva (Piyano Eşlik)

17 Haziran – Irene Lima & Adriano Jordao | Viyolonsel & Piyano Resitali

22 Haziran – Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Konseri - Şef: Doç. Dr. Bando Albay Bülent Yüksel, Solistler: Rüya Taner (Piyano) & Nuray Aliyeva (Piyano)

23 Haziran – Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Caz Konseri”

Festival kapsamındaki tüm konserler ücretsiz olacak ve Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’de başlayacak.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkıları ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek festivalin ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası üstlenecek. Festivalin destekçi ve sponsorları arasında Acapulco Resort Convention Spa & Casino, Aderans Construction, Kaner Group of Companies, Osmanlılar Vakfı, iletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yer alıyor.