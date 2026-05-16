“Gençler için özgür, eşit ve adil bir ülke yaratmak toplumsal sorumluluğumuzdur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Gazimağusa’da gençlik örgütleriyle bir araya geldiği “Söz Gençte” etkinliğinde yaptığı konuşmada, gençlerin kendi hayallerini kurabilecekleri, özgür, eşit ve adil bir ülke yaratmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. İncirli, “Bu ülke gençlerini kaybetmeyi asla göze alamaz” dedi.

Sekiz gençlik, tematik gençlik ve öğrenci sivil toplum örgütü ile Gazimağusa Gençlik Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği “Söz Gençte” etkinliği, Gazimağusa’daki Çifte Mazgallar’da “Gençlerin Öncelikleri” temasıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte gençler söz alarak düşüncelerini, beklentilerini ve taleplerini paylaşırken, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de gençlerle birlikte aynı zeminde buluşmanın önemine dikkat çekti.

Konuşmasında geçmiş yıllarda gençlerle birlikte kurdukları “serbest kürsüleri” hatırlatan İncirli, o dönemlerde gençlerin yalnızca birbirlerine konuşabildiğini belirterek, bugün siyasilerin gençlerin karşısına oturup onları dinlediği bir noktaya gelinmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. “Bu akşam sizin yaptığınızın çok daha doğru olduğunu gördüm. Doğru yoldasınız gençler” diyen İncirli, gençlerin üretmeye, düşünmeye ve konuşmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Gençlerin en temel isteğinin kendi hayatlarını istedikleri gibi kurabilmek olduğunu belirten İncirli, ülkedeki mevcut koşulların gençlerin hayallerinin önünde engel oluşturmaması gerektiğini söyledi. İncirli, “Biz istiyoruz ki bu memleketin gençleri kendilerini gerçekleştirmek için hayallerini kursunlar, kendilerini geliştirsinler” ifadelerini kullandı.

Gerçek anlamda özgürlük, eşitlik ve adaletin olmadığı bir ortamda gençlerin potansiyellerini ortaya koymasının mümkün olmayacağını vurgulayan İncirli, gençlerin azminin kendilerine umut verdiğini ancak siyaset kurumunun da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. “Bizim görevimiz, önünüzdeki engelleri tek tek kaldırıp yolunuzu açmaktır” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen İncirli, çözümün yalnızca siyasi bir mesele olmadığını, aynı zamanda gençlerin geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Kıbrıs’ta çözümün birçok yapısal sorunun önünü açacağını belirten İncirli, gençlerin karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini kaydetti.

Yıllardır miting alanlarında gençlere söyledikleri bir sloganı yeniden hatırlatan İncirli, “Sizi bekliyorduk, yeriniz hazırdır çocuklar” sözleriyle gençlere seslendi. İncirli, gençlerin yeni dönemde kurulacak yönetim anlayışında ortak olması, alınacak kararlarda söz sahibi olması ve ülkenin geleceğine yön vermesi için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmasının sonunda gençlere teşekkür eden İncirli, “Bu ülke gençlerini kaybetmeyi asla göze alamaz” diyerek gençlerin ülkede kalabileceği, umutla yaşayabileceği bir gelecek yaratmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.