Kaleci kafa travması geçirdi, ambulans taraftarlarca çağrıldı

Recep DAL

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Alacan Group Türkmenköy ASK ile Dipkarpaz SK arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bir olay, futbolcu sağlığı ve organizasyonel ihmaller konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Karşılaşma sırasında Dipkarpaz SK kalecisi İbrahim Arcanlı, ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonda hava topuna çıktığı esnada diğer oyuncularla çarpıştı. Çarpışmanın ardından yere düşen 23 yaşındaki kalecinin kafa travması geçirdiği, yüzünde ve gözünün kenarında belirgin şişlikler oluştuğu gözlemlendi.

Acil müdahale gerekti, ambulans bulunamadı

Yaşanan sakatlığın ardından Arcanlı’nın acilen hastaneye sevk edilmesi gerektiği belirtilirken, asıl tepki çeken durum bu noktadan sonra ortaya çıktı. Karşılaşmanın oynandığı Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda ambulansın bulunmadığı öğrenildi.

Sahada görevli bir ambulansın olmaması nedeniyle hastaneye sevk süreci gecikirken, ambulansın tribünde bulunan taraftarlar tarafından çağrıldı. Yapılan çağrının ardından ambulansın olaydan yaklaşık yarım saat sonra stada ulaşabildi.

Ambulans sahaya giremedi, kaleci sedyeyle taşındı

Ambulansın stada ulaşmasının ardından ise yeni bir sorun yaşandı. Giriş kapısının ambulansın sahaya girmesine uygun olmaması nedeniyle, sağlık ekiplerinin sahaya araçla ulaşamadı.

Ciddi sakatlık yaşayan İbrahim Arcanlı’nın sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak saha dışındaki ambulansa götürüldü. Yaşanan bu durum, sahadaki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği konusundaki tartışmaları artırdı.

KTFF’ye ihmal eleştirisi

Futbolcu sağlığı ve müsabakaların güvenliğinden sorumlu olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) yaşanan olayla ilgili ihmalkâr davrandığı yönünde tepkiler yükseldi. Edinilen bilgilere göre, yalnızca bu karşılaşmada değil, BTM liglerinde oynanan maçların büyük bölümünde sahada acil durumlar için hazır bekleyen bir ambulansın bulunuyor.

Yaşanan olay, alt liglerde oynanan karşılaşmalarda sağlık tedbirlerinin yeterliliği ve federasyonun bu konudaki sorumluluklarını yeniden tartışmaya açtı.