Grand Sapphire’e Misafir Memnuniyeti ödülü

Grand Sapphire Resort & Casino, TatilBudur tarafından verilen “Memnuniyet Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

TatilBudur’un gerçekleştirdiği Misafir Memnuniyeti Ölçüm Anketi sonuçlarına göre tesisin memnuniyet puanının 8,5 ve üzeri, tavsiye edilme oranının ise yüzde 80’in üzerinde olduğu belirtildi. Bu sonuçlarla Grand Sapphire Resort & Casino’nun ödül alan tesisler arasında yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, tesisin sunduğu hizmet anlayışı ve misafir deneyiminin değerlendirme sürecinde etkili olduğu kaydedildi.

Grand Sapphire Resort & Casino yönetimi ise ödülün ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu belirterek, hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

TatilBudur tarafından verilen “Memnuniyet Başarı Ödülü”, misafir değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenen kriterleri karşılayan tesislere veriliyor.