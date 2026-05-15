Merit Lefkoşa Otel’e TatilBudur’dan “Parlayan Yıldız Memnuniyet Başarı Ödülü”

Başkent Lefkoşa’da faaliyet gösteren Merit Lefkoşa Hotel & Casino, 2025 yılı misafir memnuniyeti değerlendirmeleri kapsamında TatilBudur tarafından verilen “Parlayan Yıldız Memnuniyet Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

TatilBudur’un misafir değerlendirme puanlarını esas alarak belirlediği ödüllerde, memnuniyet puanı 9 ve üzeri olan oteller başarı ödülü almaya hak kazandı. Merit Lefkoşa, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs genelinde ödül alan 40 otel arasında yer alırken, Kuzey Kıbrıs’tan ödül alan dört otelden biri oldu.

18 yıldır hizmet veren otelin, misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ve kalite standartlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla öne çıktığı belirtildi.

Otel tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, elde edilen yüksek değerlendirme puanlarının ekip çalışması ve hizmet kalitesinin bir göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, değerlendirmelerde bulunan misafirlere teşekkür edilerek, misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışının sürdürüleceği kaydedildi.