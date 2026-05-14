Beats Meets Live ikinci edisyonuyla 16 Mayıs’ta Selimiye Meydanı’na dönüyor

Elektronik müziği canlı performanslarla bütünleştiren Beats Meets Live, 16 Mayıs’ta ikinci kez Selimiye Meydanı’nda yapılıyor.

Geçmişin dokusu ile bugünün müzikal dilini aynı noktada buluşturmayı hedefleyen proje, tarihi atmosferiyle

Lefkoşa’nın en özel noktalarından olan Selimiye Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Beats Meets Live, elektronik müziğin ritmik yapısı canlı enstrümanların organik hissiyle bir araya getiren sahne kurgusuyla izleyiciyle buluşacak. Performansta Cahit Kutrafalı, Emre Yazgın, Ezgi Akgürgen, Gürhan Nuray, Hüseyin Kırmızı, Huser ve Uğur Güçlü yer alacak.

Flex ve Lefkoşa Belediye Orkestrası iş birliğinde Lefkoşa Türk Belediyesi katkılarıyla düzenlenen etkinlikte saat 17.00’den itibaren farklı performanslar yer alacak. Beats Meets Live ana performansı ise saat 21.30’da başlayacak.