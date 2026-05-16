“İletişimin görünmeyen kahramanları bir arada”

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon ve Haberleşme Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), 17 Mayıs Telekomünikasyon ve Haberleşme Çalışanları Günü’nü geleneksel etkinlikle kutladı. Dome Hotel'de düzenlenen etkinliğe sendika üyeleri, protokol temsilcileri ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Tel-Sen Genel Sekreteri Ömer Gedik yaptı. Gedik, 17 Mayıs’ın yalnızca bir meslek günü olmadığını, emeğin, dayanışmanın ve yıllardır omuz omuza verilen mücadelenin günü olduğunu belirterek tüm haberleşme çalışanlarının gününü kutladı.

“Bugün yalnızca bir meslek gününü kutlamıyoruz. Bugün; emeğin, dayanışmanın, fedakârlığın ve yıllardır omuz omuza verilen mücadelenin gününü kutluyoruz” diyen Gedik, telekomünikasyon çalışanlarının ülkenin iletişimini ayakta tutarken hakları ve geleceği için de mücadele ettiğini söyledi.

Üredi: “Güçlü sendika üyelerine değer hissettirendir”

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi konuşmasında, 17 Mayıs’ın gecesi gündüzü olmayan, afet anında ilk aranan, iletişim koptuğunda ilk sorumluluk hisseden telefoncuların günü olduğunu hatırlattı.

“Bizler sadece kablo bağlayan, santral işleten insanlar değiliz; insanları birbirine bağlayan büyük bir emeğin temsilcileriyiz” diyen Üredi, protokol hakları konusunda verilen mücadelenin çalışan emeğine duyulan saygının mücadelesi olduğunu vurguladı.

Tel-Sen’in sadece sorun konuşan bir yapı olmadığını belirten Üredi, marka anlaşmalarından sosyal faaliyetlere, motivasyon çalışmalarından dayanışma projelerine kadar birçok alanda üyelerin yanında olduklarını kaydetti. “Güçlü sendika; sadece hak arayan değil, üyelerine değer hissettiren sendikadır” dedi.

Kanlı: “Örgütlülüğün artmasından memnunum”

Daire Müdürü Ömer Kanlı da konuşmasında daire çalışanlarının gününü kutladı. Sendikanın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Kanlı, Tel-Sen’in örgütlülüğünü artırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bıçaklı: “Tel-Sen mücadelenin ön saflarında”

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, sendikanın fiber optik protokolü döneminde verdiği mücadelenin önemine dikkat çekti. Hayat Pahalılığı yasa tasarısı için Meclis’te yapılan eylemlerde de Tel-Sen’in ön saflarda yer aldığını söyleyen Bıçaklı, gece gündüz demeden mücadelenin iletişimi olan Tel-Sen’e teşekkür etti.

Etkinliğe katılan basın mensuplarına da teşekkür eden Bıçaklı, emek mücadelesinin görünür kılınmasındaki rollerini vurguladı.

Yeni logo tanıtıldı

Etkinlikte Tel-Sen’in yeni logosu Başkan Üredi tarafından tanıtıldı. Logonun Kıbrıs’ın bölünmüş coğrafyasında iletişimin birleştirici gücünü temsil ettiği belirtildi. Harita üzerindeki ağ yapıları haberleşme ağlarını ve emekçilerin dayanışmasını simgelerken, mavi tonlar güveni ve kamusal hizmet anlayışını, kırmızı yapı ise mücadeleyi ve teknolojik dönüşümü ifade ediyor.

Etkinliğin sonunda Tel-Sen yönetimi, etkinliğe emek veren herkese teşekkür ederek tüm haberleşme çalışanlarının 17 Mayıs Telekomünikasyon ve Haberleşme Günü’nü kutladı.