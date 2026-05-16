Alayköy İlkokulu yeni derslikleri pazartesi açılıyor

Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy İlkokulu’nda yapımı tamamlanan dört yeni dersliğin pazartesi öğrencilerin hizmetine açılacağını bildirdi.

Amcaoğlu, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde Haziran 2025’te yapımına başlanan dört yeni derslikte artık açılış heyecanının yaşandığını ifade etti.

Dersliklerin Pazartesi günü öğrencilerin hizmetine sunulacağını belirten Amcaoğlu, son hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Amcaoğlu, bu eğitim yatırımının hayata geçmesine katkı koyan Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Müdürü Özden Ünbay ve çalışmaları tamamlayan Avağ İnşaat Şti Ltd.’e teşekkür etti.

Çocukların geleceğine yapılan her yatırımın yanında olmaya, eğitim altyapısını güçlendirmeye ve Alayköy için üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Amcaoğlu, yeni dersliklerin Alayköy’e ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.