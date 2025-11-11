Dünya tenisi efsanesi Judy Murray Kuzey Kıbrıs’ta!

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, genç tenisçilere ilham verecek dev bir organizasyona hazırlanıyor. Miracle Cash & More, Metaterra ve Törehan sponsorluğunda gerçekleşecek organizasyonda dünya tenisi efsanesi Judy Murray KKTC’ye geliyor.

KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu:

“Başarının imkansız olmadığını göstereceğiz”

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Başkanı Hasan Gazioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocuklarımıza dünya çapında başarının imkansız olmadığını, onları dünya tenisinin efsaneleriyle bir araya getirerek anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazioğlu, organizasyona destek veren Miracle Cash & More, Metaterra ve Törehan ailesine teşekkür ederek, dünya çapında bir ismin Kuzey Kıbrıs’a gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

20–25 Kasım’da Judy Murray eğitim kampları

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 20–25 Kasım 2025 tarihleri arasında dünyaca ünlü tenis antrenörü Judy Murray ile “Altyapı Gelişim ve Yüksek Performans Eğitim Kampları” gerçekleştirecek.

Murray, 20 Kasım’da ülkeye gelerek altyapı tenisçileriyle birebir antrenmanlar yapacak, ülke tenis sistemini inceleyecek ve sporcu-aile seminerleri düzenleyecek.

Teknik, taktik ve mental gelişim kampı

Eğitim kampı, Judy Murray ve İngiliz tenis uzmanı Simon Wheatley liderliğinde sabah ve akşam olmak üzere tüm günü kapsayacak.

Kamp boyunca teknik, taktik, mental ve fiziksel gelişime yönelik çalışmalar yapılacak.

Federasyon yetkilileri, bu kampın genç sporcular için bir dönüm noktası olacağını belirterek, “Judy Murray gibi bir ismin ülkemize gelmesi, çocuklarımızın vizyonunu değiştirecek” mesajını verdi.