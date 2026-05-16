Uzman Işıl Erdoğan, "Çölyak" hastalığı hakkında bilgilendirme yaptı

Çocuk Gastroentereloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Işıl İnan Erdoğan, Çölyak Haftası dolayısıyla hastalık hakkında bilgilendirme yaptı.

Çölyak hastalığının, "gluten" adı verilen proteine karşı gelişen bağışıklık sistemi aracılı bir hastalık olduğunu belirten Erdoğan, bağırsaklarda hasar oluşturduğu ve birçok sistemi etkileyebildiği için mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu vurguladı.

9–16 Mayıs Dünya Çölyak Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan, Çölyak hastalığının; halk arasında sıkça karıştırılan "gluten hassasiyeti" ve "buğday alerjisi" gibi farklı hastalıklardan ayrılması gerektiğine işaret etti.

“Çölyak hastaları için glutensiz beslenme bir tercih değil, tıbbi bir zorunluluktur” diyen Erdoğan, erken tanı, doğru beslenme ve bilinçli toplum desteği ile Çölyak hastalarının sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebileceğini belirtti.

Erdoğan, Çölyak hastalığının klasik ve ağır formlarının özellikle bir yaş civarındaki çocuklarda şiddetli ishal, kilo alamama ve büyüme geriliği gibi bulgularla erken dönemde tanı alabildiğini ancak daha hafif seyreden formlarının çocukluk çağının ilerleyen dönemlerinde, ergenlikte hatta erişkin yaşta dahi tanı alabilir olduğunu kaydetti.

Çölyak hastalığının en sık, karın ağrısı, ishal, şişkinlik, kabızlık ve gaz gibi gastrointestinal sistem yakınmaları ile ortaya çıktığına işaret eden Erdoğan, açıklanamayan şikayetleri olan bireylerde çölyak hastalığının akılda tutulması ve gerekli tetkiklerin yapılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, özellikle birinci derece akrabalarında Çölyak hastalığı bulunan kişilerde, tip 1 diyabet, otoimmün tiroid hastalığı ve Down sendromu gibi bazı ek hastalıkları olan bireylerde Çölyak hastalığının daha sık görülebildiğini vurguladı.

Erdoğan, Çölyak hastalığının tanısının öncelikle kanda bakılan özel antikor testleri ile araştırılabildiğini, Çölyak hastalığında bağışıklık sistemi aracılı otoimmün bir süreç söz konusu olduğundan tanı için Çölyak hastalığına özgü antikorların pozitifliğinin önem taşıdığını kaydetti.

Çölyak hastalığının tek etkin tedavisinin ömür boyu glutensiz diyet olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Düzenli ve sıkı glutensiz beslenme ile hastaların şikayetleri büyük ölçüde düzelmekte ve bağırsak iyileşmesi sağlanabilmektedir” dedi.

“Çapraz bulaş” konusunun da büyük önem taşıdığına işaret eden Erdoğan, “Çapraz bulaş”ın daha önce glutenli ürünlerle temas etmiş yüzeyler, mutfak ekipmanları veya üretim hatları aracılığıyla glutenin gıdalara istemeden geçmesi durumu olduğunu aktardı.