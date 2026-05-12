27. Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali 30 Mayıs’ta başlıyor

Murat OBENLER

Kültür Bakanlığına bağlı Çağdaş Kültür Dairesi’nin Rialto Tiyatrosu ile iş birliği içinde 30 Mayıs - 21 Haziran 2026 tarihleri ​​arasında Limasol'daki Rialto Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda gerçekleştireceği 27. Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali 6 ülkeden toplulukları buluşturacak.

Adanın en eski ve köklü çağdaş dans sahnesi bir kez daha kuruluyor

1998'den beri Kıbrıs'ın önde gelen çağdaş dans kurumu olan, her yıl Kıbrıs ve yurt dışından öncü yapımları yerel izleyicilerle buluşturarak Kıbrıs adasının çağdaş dans sahnesinin gelişimine önemli katkı sağlayan festivalde bu yıl Kıbrıs, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Belçika ve Finlandiya'dan şirketlerin yer aldığı, geniş bir yelpazede çağdaş koreografik sesleri sergileyen dinamik ve üst düzey bir program yer alıyor.

Uluslararası eserler, festivalin sanat danışmanı koreograf Fotis Nikolaou tarafından açık çağrı yoluyla seçilirken, Kıbrıs'tan katılım ise "Çağdaş Dans Yaratım ve Araştırma Destek Programı – TERPSICHORE 2025" kapsamında finanse edilen eserler arasından belirlendi. Çeşitli sanatsal yaklaşımlar aracılığıyla, seçilen eserler bedeni hafıza, deneyim ve dönüşümün bir kabı olarak keşfediyor ve izleyicilere çağdaş dansla anında ve canlı bir karşılaşma sunuyor. Bilet fiyatının gösteri başına 10 € olduğu festivaldeki tüm gösteriler saat 20:30'da başlayacak. E-bilet için https://rialto.interticket.com/

FESTİVAL PROGRAMI

BLKDOG – Botis Seva (BİRLEŞİK KRALLIK)

30 Mayıs | Rialto Tiyatrosu… 65’ | 16+

BLKDOG, Botis Seva'nın günümüz gençlerinin kendileri için inşa edilmemiş bir dünyaya nasıl tepki verdiklerine dair keskin ve şiirsel bir yorumudur. Duygu dolu bir hip-hop dans performansı. Eser, kendini keşfetme ve kendini yok etme arasındaki şiddetli bağlantıyı ortaya koyarken, aynı zamanda zayıflıklarımızla nasıl mücadele ettiğimizi ve bir huzur duygusu bulmayı da araştırıyor.

Yönetmen ve Koreograf: Botis Seva/Performans: Far From The Norm Dance Artists

BARBAR GECELERİ – Hervé Koubi (FRANSA)

3 Haziran | Rialto Tiyatrosu….. 60’ | 7+

Bu eser, Akdeniz havzamızın hayranlık uyandıran öyküsünden ilham alıyor. Beş yıl, Akdeniz'in karşı kıyılarında, bu yerinden edilmiş insanların kökenini oluşturan denizin kıyısında, ortak bir soy ve temel geçmişi paylaşan ve Akdenizliler olarak adlandırdığımız bu insanların arasında geçiyor. Kuzeyden gelen bu barbarlar kimdi, kim olduklarını veya nereden geldiklerini bilmeden denizin gizemli halkları kimdi? Doğu'nun bu barbarları kimdi – bu Persler, İyonlar ve Babilliler, Arap-Müslümanlar? Koreografın dediği/belirttiği gibi, “Bakışımı en güzel olduğunu düşündüğüm şeye çevirmeyi seçtim: zaman içinde kültürlerin ve dinlerin karışımı, bugün üzerinde durduğumuz ve çoğu zaman farkında olmadığımız ortak bir coğrafyanın temellerini atmamı sağlıyor.”

Koreografi: Hervé Koubi. Asistan: Fayçal Hamlat. Oyuncular: Badr Benr Guibi, Giacomo Buffoni, Mohammed Elhilali, Youssef El Kanfoudi, Islam Kunakkulov, Abdelghani Ferradji, Oualid Guennoun, Vladimir Grev, Bendehiba Maamar, Nadjib Meherhera, Houssni Mijem, Ismail Oubbajaddi, Ayoub Rouifi, El Houssaini Zahid.

SİRENLER – Ermira Goro (YUNANİSTAN)

10 Haziran | Rialto Tiyatrosu…37’

Ermira Goro'nun dans performansı Sirenler, izleyiciyi arzunun ve sosyal ifadesinin dünyasına doğru duyusal ve gizemli bir yolculuğa davet ediyor. Performansçılar sahnede dönüşüme uğrayarak, hayaller ve özgürlük öyküsünü ortaya koyuyorlar. İki beden, kalıplaşmış cinsiyet rollerini kucaklıyor ve reddediyor, kendine özgü bir öz ifade dili yaratıyor. Gösterinin orijinal müzik bestesi Jeph Vanger tarafından yapılmıştır. Konsept – Koreografi: Ermira Goro. Hareket materyali, koreografi: Performansçılarla işbirliği içinde. Performansçılar: Chara Kotsali, Angelos Kolosionis.

ODE – Elena Antoniou (KIBRIS)

13 Haziran | Rialto Tiyatrosu…. 45’ | 16+

15 Haziran | Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

ODE, birliktelik ile ilgili, hiçbir kadının yalnız olmamasıyla ilgili bir kareografiyi sahneye taşıyor. Kadınlar olarak bize ait olan alanı genişletmenin yollarını bulmak üzerine bakış ve hareket yoluyla kadın gücünün özünü keşfeden bedensel bir şiir. ODE, dinamik, melodik, damıtılmış, bedenlenmiş bir şiir eylemidir. LANDSCAPE'den sonra, Elena Antoniou'nun yeni çalışması, bakışı, mekanı, zamanı ve izleyiciyle olan ilişkiyi değiştiren bu yolu izliyor. ODE'de, iki sanatçı, onu bir uyum alanı olarak sunan her kurumsal mekanı yeniden tanımlıyor ve kopuş ile yenilenmenin buluştuğu yerde duruyor. Bakış belirliyor, yakınlaşma, birleşme hakkını talep eden bir erotizmle görüyor. Kırılganlık, başka bir güç türüne doğru bir geçiş haline geliyor. Hiyerarşiler ve roller geri çekiliyor. Varlık kendini gösteriyor ve sese dönüşüyor, hareket titreşime dönüşüyor ve birlikte varoluş bir sahiplenme biçimi haline geliyor. Audre Lorde'un dediği gibi, "Sessizliğiniz sizi korumayacak."

KÖPEK GÜNLERİ BİTTİ 2.0 – Jan Martens (BELÇİKA)

18 Haziran | Rialto Tiyatrosu…. 75’ | 12+

2014 yılında Köpek Günleri Bitti, Jan Martens için mutlak bir atılım olmuştu. 2025 yılında Martens ve GRIP, bu başarılı gösteriyi yeni bir kadroyla yeniden yarattı. Performansta dansçı, mükemmelliğe ulaşmaya çalışan saf bir performansçı olarak tanımlanır. Zorlama bir tekdüzelik içinde icra edilen karmaşık, matematiksel, güçlü ve yorucu bir koreografiye maruz kalan sekiz dansçı sonunda hata yapar. Ve sonra maskeleri düşer. Sanat ve eğlence arasındaki ince çizgi nerede bulunur? Dansçıların acısını bir arenada boğa güreşiymiş gibi düşündüğümüzde biz izleyiciler kim oluyoruz? Çağdaş dans, elitler için striptiz midir? Köpek Günleri Bitti, izleyiciyi konumunu değiştirmeye teşvik eder: Sadece deneyime maruz kalmaktan, aktif olarak üzerinde düşünmeye. Koreografi: Jan Martens. Tekrarlayan / Sanatsal yardım: Naomi Gibson. Sanatsal yardım / Koçluk: Steven Michel, Piet Defrancq. Oyuncular: Pierre Bastin, Camilla Bundel, Jim Buskens, Zoë Chungong, Simon Lelièvre, Florence Lenon, Elisha Mercelina, Dan Mussett, Pierre Adrien Touret, Zora Westbroek, Maisie Woodford, Paolo Yao.

TEMPO – Kalle Nio & Fernando Melo (FİNLANDİYA)

21 Haziran | Rialto Tiyatrosu…. 60’ | 8+

Tempo, sihirbaz ve görsel sanatçı Kalle Nio ile koreograf Fernando Melo arasındaki ilk iş birliğini işaret ediyor. Harry Salmenniemi'nin bir metnine ve dans ve sahne illüzyonları etrafında inşa edilmiş, zamanın yavaşladığı, tersine döndüğü ve durduğu sözsüz sahnelere dayanıyor. Tempo, izleyiciyi zaman deneyiminin nasıl oluştuğunu ve zamanın hangi şekillerde anlaşılabileceğini sorgulamaya teşvik ediyor. Aynı zamanda, izleyicileri kendi zamansallıklarına uyandırıyor. Prodüksiyonun müziği Samuli Kosminen tarafından bestelendi. Brezilyalı koreograf Fernando Melo, üç olağanüstü dansçı için yerçekimine ve zamana meydan okuyan koreografiler yaratıyor. Slovenyalı dansçı ve kuklacı Barbara Kanc, İtalyan dansçı Luigi Sardone ve İsveçli dansçı-akrobat Winston Reynolds, dans, tiyatro ve akrobasi arasında bir manzarada hareket ediyorlar. Hem oyuncuların hem de setin hareketleri imkansızın sınırlarına yaklaşıyor ve ötesine geçiyor. Konsept: Nio, Melo ve Salmenniemi. Yön: Kalle Nio. Koreografi: Fernando Melo. Metin: Harry Salmenniemi. Oyuncular: Barbara Kanc, Winston Reynolds, Luigi Sardone, Iiro Näkki