Güneydeki Merkezi Cezaevi’nde gardiyanlar pazartesi greve gidecek

Kıbrıs’ın güneyindeki Merkezi Cezaevi’ndeki kötü koşullar ve yönetimin gardiyanlara yönelik tutumu sebebiyle, gardiyanların greve gitmeye hazırlandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Merkezi Cezaevi’nde örgütlü sendikanın, cezaevdeki kötü koşullar ve yönetimin yasadışı uygulamaları sebebiyle 22 Mayıs tarihinde 24 saatlik greve gidileceğini duyurduğunu yazdı.

Cezaevinde örgütlü sendikayı temsilen dün bir açıklamada bulunan Yorgos Maltezos, cezaevi yönetiminin her türlü sendikal faaliyeti görmezden geldiği, diyalog çağrılarına yanıt vermediği ve gardiyanlara yönelik baskıcı tutum sergilediğini belirterek, 22 Mayıs tarihinde Rum Adalet Bakanlığı önünde 24 saatlik greve gideceklerini duyurdu.

Gazete, Gardiyanlar Birliği Başkanı Aleksandros Kliridis’in ise dün konuya ilişkin açıklamasında, cezaevi müdür vekili hakkında hem mahkumlar hem de gardiyanlar tarafından birçok şikayet mektubunun Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Kostas Fitiris’e gönderildiğini ancak bir yanıt alamadıklarını söylediğini aktardı.

Kliridis, Cezaevi Müdür Vekili Maria Siali’nin, bağımsız bir araştırma gerçekleştirilene kadar açığa alınması talebini dile getirerek, ceza alacaklarından korktukları için birçok kişinin ifade vermekten kaçındığını da sözlerine ekledi.