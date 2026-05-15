Kıbrıs Eurovision’da finale kaldı

Kıbrıs, 2026 Eurovision şarkı yarışmasında finaline yükselmeyi başardı. Viyana’da düzenlenen yarışmanın ikinci yarı finalinde sahne alan Antigoni Buxton, “Jalla” adlı şarkısıyla finale kalmaya hak kazandı.

Büyük final Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. İkinci yarı finalden finale yükselen diğer ülkeler ise Arnavutluk, Avustralya, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Malta, Norveç, Romanya ve Ukrayna oldu.

Öte yandan Salı günü düzenlenen ilk yarı finalde Belçika, Hırvatistan, Finlandiya, Yunanistan, İsrail, Litvanya, Moldova, Polonya, Sırbistan ve İsveç final biletini alan ülkeler arasında yer aldı.