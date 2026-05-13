TMK Vakfı’ndan 19 Mayıs’a özel tiyatro gecesi: “Geldikleri Gibi Giderler” sahneleniyor

Türk Maarif Koleji (TMK) Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenleyeceği özel tiyatro etkinliğiyle sanatseverleri ve eğitime destek vermek isteyen yurttaşları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

TMK Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Tiyatro Aşhk tarafından sahnelenecek “Geldikleri Gibi Giderler” isimli oyunun 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 20.00’de, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) sahneleneceği belirtildi.

Açıklamada, “Geldikleri Gibi Giderler” adlı oyunun, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihî sözünden ilhamla hazırlandığı ve Cumhuriyet değerlerine selam niteliği taşıdığı ifade edilerek, etkinliğin tüm gelirinin Türk Maarif Koleji için kullanılacağı vurgulandı.

TMK Vakfı, etkinliğe katılımın yalnızca sanata değil; aynı zamanda eğitime ve kültüre verilen önemli bir destek anlamı taşıdığına dikkat çekerek, tüm halkı bu anlamlı gecede bir arada olmaya davet ediyor.

Oyunun yazarlığını Tiyatro Aşhk üstlenirken, yönetmen koltuğunda Hüseyin Köroğlu yer alıyor. Oyunda Şenay Saçbüker ve Hüseyin Köroğlu sahne alırken, piyano performansını Yılım Ceceloğlu gerçekleştirecek. Dekor ve kostüm tasarımı ise Ayhan Doğan tarafından hazırlandı.

Biletler ve etkinliğe ilişkin detaylı bilgiler için tmkvakfi.org ve gisekibris.com adresleri ziyaret edilebilir.