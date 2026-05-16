“Su Günlükleri” sergisi açıldı

Sanatçı Johan Thom’un, Kıbrıs’taki kişisel sergisi Su Günlükleri (Water Diaries) sergisi Girne’de açıldı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, ARUCAD Art Space’te ziyarete açılan sergi, 6 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi kapsamında 21 Mayıs Perşembe günü galeride, küratör ve sanatçı ile öğrenci buluşması düzenlenecek.

Başak Şenova küratörlüğünde hazırlanan sergide, sanatçının Meksika Günlükleri, Venedik Günlükleri ve Kıbrıs Günlükleri üç farklı serisini bir araya getiriliyor.

Sergi, Thom’un farklı coğrafyalardan yola çıkarak suyla kurduğu yakın, gündelik ve katmanlı ilişkiye odaklanıyor. Sanatçının son dönem üretimlerinden oluşan eserler, suyla karşılaşmanın kimi zaman kişisel, kimi zaman politik ve hatta tekinsiz boyutlarını görünür kılıyor. Bu karşılaşmalar aracılığıyla su, yaşamın sürekliliğini belirleyen temel bir unsur ve dönüştürücü niteliğiyle yeniden ele alınıyor.