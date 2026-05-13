Meryem Boran ile Elisa Merlin’in Berlin’den Bellapais’e uzanan konser heyecanı

Murat OBENLER

Müzik eğitimini Almanya’da sürdüren Mezzo Soprano Meryem Boran ile Soprano Elisa Merlin, piyanoda Rauf Kasimov eşliğinde Bellapais Manastırı’nda 25 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da sahne alacak. Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin’de eğitimlerini sürdüren iki genç müzisyen Bellapais Manastırı sahnesinde opera ariaları, liedler ve birlikte düetler söyleyecek. Biletlerin tam 600 TL, öğrenci ise 400 TL’den satışa sunulduğu konser için Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza, Bellapais Gişe Ofisi ve konser girişinden biletler alınabilecek.

Konser Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği, KKTC Başbakan Yardımcılığı,Turizm,Kültür,Gençlik ve Çevre Bakanlığı, ILKAN.KO, B&M Jewellery’nin katkılarıyla gerçekleşecek.