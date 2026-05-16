Çeler “Söz Gençte” etkinliğine katıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, gençlik ve öğrenci örgütlerinin düzenlediği “Söz Gençte” etkinliğine katıldı.

TDP’den verilen bilgiye göre, Gazimağusa Çifte Mazgallar’da yer alan etkinlikte konuşan Çeler, gençlerin siyasete yönelttiği soruların ve eleştirilerin önemine dikkat çekti.

Gençlerin görünür olması gerektiğini vurgulayan Çeler, gençlerin çalışma yaşamından dijitalleşmeye kadar birçok konuda yaşadığı sorunlara işaret etti.

Çalışma yaşamına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çeler, gençlerin çalışmak istemediği yönündeki söylemleri eleştirdi.

“Bu memleketin gençlerine tembel diyenlere karşı bu hükümetin artık adım atması lazım” diyen Çeler, gençlerin emeklerinin karşılığını alamadıkları için ülkede gelecek kaygısı yaşandığını kaydetti.

Siyasetten uzaklaştırılmaya çalışılan gençlerin mücadele etmeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Çeler, “Siz gençleri düşünmeyenlere inat siyaset yapacaksınız, mücadele edeceksiniz” dedi. Çeler, gençlerin yalnızca dinleyen değil, yöneten ve değiştiren taraf olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte, TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci ve TDP Gençlik Örgütü Başkanı Ali Azeri de hazır bulundu.